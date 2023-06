Ex scuola Angelini | approvato il progetto definitivo | 600mila euro e lavori entro 70 giorni

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Bergamo. Pronto ilper il rifacimento dell’edificio ex, in via Ruggeri da Stabello. Un intervento di riqualificazione che l’amministrazione comunale ha stimato in un contributo pari ae che dovrà avvenire, in appalto, in un lasso temporale di 70. L’intervento di riqualificazione prevede il rifacimento completo della copertura dell’edificio mediante la rimozione della copertura in fibra di cemento ammalorata, la sostituzione parziale della lattoneria e posa di manto di copertura metallica. Al perimetro esterno della copertura dell’intero edificio, verrà posato un parapetto fisso in alluminio al fine della sicurezza degli operatori in quota. Nella palestra sono previsti idi abbattimento ...