EuroBasket Femminile | l’Italia verso l’esordio con la Repubblica Ceca

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tel Aviv – L’attesa è finita. Le Azzurre deldel Basket Tricolore esordiranno domani a Tel Aviv con la. Lo faranno agli Europei Femminili di Basket. La squadra di Coach Lardo è stata sorteggiata nel Girone B ed esordirà con la(ore 14,00 in Italia, in diretta su diretta RaiSport, Eleven Sports, Dazn e SkySport).tornerà in campo il 16 giugno alle 14.30 per sfidare Israele e poi il 18 ci sarà l’ultimo appuntamento del Raggruppamento col Belgio (14.15). L’eventuale spareggio, (la prima accede ai Quarti, l’ultima viene eliminata, seconde e terze si incrociano), come fa sapere la nota della Federpallacanestro, si giocherebbe il 19 giugno contro una squadra del girone A (Spagna, Grecia, Lettonia, Montenegro). Il 20 trasferimento a Lubiana, ...