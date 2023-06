Estate al mare | sono questi i posti dove rischi di pagare un salasso

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Quella del 2023a di essere ricordata come l’con i rincari maggiori nella storia: ecco i luoghi più cari. Quest’anno fare le nostre sacrosante e meritate vacanze sarà ancora più difficile. Sicuramente molto più costoso. I rincari, infatti, interesseranno praticamente ogni settore, ma cialcunicheancor più problematici da questo punto di vista.2023: rincari record foto: Ansa – (ilovetrading.it)Del resto, la situazione economica è quella che è e abbiamo imparato a conoscerla, sulla nostra pelle, nel difficile inverno che abbiamo superato. Rincari sul luce e gas che hanno gonfiato esponenzialmente le nostre bollette. Ma anche aumenti incredibili per ciò che concerne il costo del carburante, con i prezzi di diesel e benzina che hanno reso la vita ...

... ai minimi da due anni, dopo la cavalcata inedita dell'scorsa che portò ad agosto al record di 346 euro. Loading... Per l'inverno prezzi a 40 euro al MWh Oltre alla manutenzione suldel ...... soffermandosi sull'elenco degli iscritti, è toccato a Giorgio Galimberti , presidente Real... di certo un valore aggiunto in termini di offerta per i turisti che durante il giorno sono al...L'si spalancherà nell'adorabile perla mamertina con lo "Street Food - Sicily on Tour" tappa ...su iniziative che gravitano intorno al turismo Milazzo (Messina) 14 - 06 - 2023 " Profumo die ...

L'estate è alle porte: è tempo di mare! La Milano

Anticiclone africano in arrivo sull'Italia ma potrebbe essere seguito da forti temporali. Ormai non ci sono più dubbi sull'arrivo dell'anticiclone africano che porterà sull'Italia la prima ondata di c ...Ancora un giorno di maltempo in Italia per via del doppio ciclone africano che dal Sud sta raggiungendo l'area mediterranea. Le temperature saranno comprese tra i 17 e i 28 gradi.