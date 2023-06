Esiste un “prima” e un “dopo” Berlusconi | ha scritto la storia

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 14 giugno 2023) È arrivato un momento della(politica) che sembrava, in realtà, non dovesse arrivare mai. A pensarci bene, comunque, si fa ancora fatica a parlare di Silvioal passato. Le cronache ci riportano quotidianamente «a terra» rispetto un fatto che, più che terreno, ha parvenza d'etereo. Ma è accaduto. E oggi dobbiamo soffermarci sull'«uomo», come evocato anche dalla presidente del Parlamento europeo Metsola. Partiamo, come siamo soliti fare, dai fatti. E riguardo Silvionesicuramente unorio e incontrovertibile da portare all'attenzione: rispetto a ogni ambito che lo ha visto protagonistaun «» e un «. L'affermazione può avere un sapore «messianico» ma riportata alle ...