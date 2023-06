Eredità Berlusconi | il rebus su quel 33% che dà il potere Rischio faida stile Agnelli-Elkann e il fattore Fascina

Leggi su affaritaliani

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Con la morte di Silviosi è immediatamente aperta la questione dell'. Tutto ruota intorno alle ultime volontà dell’ex premier e a una percentuale: 33%. Per la verità - si legge sul Corriere della Sera - non esistono conferme ufficiali cheabbia lasciato un testamento. Ma è più che un'ipotesi anche perché la famiglia è articolata, il patrimonio da dividere altrettanto e il Cavaliere avrebbe meticolosamente dosato ogni mossa e passaggio per scongiurare, anche lontanamente, uno scenario alla. Nel documento, che dovrebbe essere nelle mani dello storico notaio del gruppo, Arrigo Roveda dello Studio RLCD di Milano, sono contenute le volontà di— forse espresse in più riprese — sulla destinazione del 33% del patrimonio. Segui su ...