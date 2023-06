Enrico Mentana su Berlusconi | “Oggi finisce la Seconda Repubblica | destra e sinistra non hanno più scuse”

Nella fascia serale è stato il Tg1 a imporsi sul Tg5 con quasi 2 milioni di spettatori di differenza, mentre è da registrare l'ottimo risultato del Tg La7 diche nonostante la ..."Oggi finisce la Seconda Repubblica, destra e sinistra non hanno più scuse. I berlusconiani e gli antiberlusconiani sono orfani allo stesso modo, ora serve un nuovo asse di equilibrio".in una i ntervista alla Stampa analizza l'età berlusconiana. "Gli ultimi 30 anni in Italia sono stati un referendum pro o contro Silvio Berlusconi. Ha inventato il bipolarismo. Era al ...Il primo ad applicarsi nell'immediata revisione delle carte in tavola è Paolo Mieli che in un intervento a La7, nello speciale di, ha deciso di riscrivere la storia del Berlusconi ...

Enrico Mentana: "L'antiberlusconismo è stato il grande male della sinistra" L'HuffPost

L'appuntamento per dare l'addio a Silvio Berlusconi è oggi, 14 giugno 2023, in piazza Duomo alle 15. Per oggi è stato proclamato lutto nazionale per ricordare ...Per Silvio Berlusconi funerale in diretta tv e lutto nazionale: ecco dove poter seguire i funerali in live streaming, orario e quali canali televisivi.