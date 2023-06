Enrico Mentana | L’antiberlusconismo è stato il grande male della sinistra

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Intervista dialla Stampa: “C’è stata sudditanza davanti a un fenomeno mai capito. E anche oggi, nove mesi dopo la sconfitta, lanon sa spiegarsi perché ha perso. Da oggi deve pensare a vincere, non a far perdere l’altro”

Perché dopo quasi due ore di trasmissioneaffronta un tema spinoso, che vide coinvolto Mieli direttamente: l'avviso di garanzia recapitato a Napoli nel dicembre 1994 a Berlusconi, ...Anche La7 proporrà uno Speciale a partire dalle ore 14:00 condotto da. Oltre naturalmente ai nei canali all news (Rai news24, Skytg24, Tgcom24). Il live streaming sarà disponibile ...Infine, la diretta dei funerali di Berlusconi è prevista anche su La7 con uno speciale TgLa7 in onda dalle 15.00 con il commento del direttore. Funerali in diretta anche su Sky Tg24 .

Enrico Mentana su Berlusconi: “Oggi finisce la Seconda Repubblica, destra e sinistra non hanno più scuse” La Stampa

All’interno del Duomo di Milano ammessi solo operatori Mediaset la quale però fornirà il segnale internazionale a tutte le emittenti che lo desiderano ...Intervista di Mentana alla Stampa: “C’è stata sudditanza davanti a un fenomeno mai capito. E anche oggi, nove mesi dopo la sconfitta, la ...