Empoli | UFFICIALE | riscattato Walukiewicz dal Cagliari

UFFICIALE: Empoli, riscattato il centrale Walukievicz dal Cagliari TUTTO mercato WEB

Il club toscano ha deciso di riscattare il difensore dal Cagliari: un'arma in più per Zanetti in vista della prossima stagione ...Empoli Football Club comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Sebastian Walukiewicz.