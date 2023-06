Emilio Fede | contro Mara Venier | “Ricordati che non eri nessuno”

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Durante l’ultima puntata di Domenica In,si è scagliato duramente. Sembra che all’ex conduttore del TG4 non sia affatto piaciuto il discorso della, tanto da intervenire in una diretta di Instagram dove l’ha duramente attaccata. “che non eri” – Domenica scorsa è andata in onda l’ultima puntata di L'articolo

A dirlo questa mattina in collegamento telefonico con 'Il Morning Show' il giornalista ex direttore del TG4. ' Andrò al funerale di Berlusconi , ho dormito tutta la notte e mi sento bene.stizzito dal comportamento di Mara Venier a Domenica In. In una diretta Instagram, l'ex direttore del Tg4 ha commentato in modo tutt'altro che carino il discorso con cui la conduttrice ...... 36 loculi attorno a una sepoltura centrale per ospitare familiari e amici doveha chiesto fosse riservato un posto anche per lui. Per ora nessuno riposa qui. "Non farmi una cosa ...

L'attore Massimo Boldi e l'ex senatore Antonio Razzi sono stati “rimbalzati”, ieri, all'ingresso della camera ardente di ...A dirlo questa mattina in collegamento telefonico con "Il Morning Show" il giornalista ex direttore del TG4 Emilio Fede. «Andrò al funerale di Berlusconi, ho dormito tutta la notte e mi sento bene.