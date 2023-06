Emilia Clarke è l' 11esima attrice de Il trono di spade a unirsi all' MCU | ecco la sua reazione

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Prestissimo debutterà nel Marvel Cinematic Universe all'interno della serie Secret Invasion. Ebbene sì,è l'proveniente dal mondo de Ildia esordire nel Marvel Cinematic Universe, nello specifico in Secret Invasion, dove la vedremo dal prossimo 21 giugno. Laha parlato con Entertainment Tonight in occasione della première della nuova serie Marvel per Disney+, tenutasi martedì all'El Capitan Theatre di Hollywood, e non ha potuto fare a meno di elogiare l'entusiasmo generale per lo show. "È pazzesco. È grande. Voglio dire, è enorme. È enorme. Per uno show televisivo è ridicolo", ha dettoparlando della première e delladei fan. "Sono qui …

Nel cast di Secret Invasion anche Don Cheadle, Olivia Colman e Kingsley Ben-Adir. Secret Invasion evolverà la classica formula Marvel, come sperano i fan. Quando le è stato fatto notare che è l'undicesima interprete di Game of Thrones ad entrare nell'MCU, Emilia Clarke ha esclamato: "Oh mio Dio! Non lo sapevo, sembra tanto..." La serie introdurrà anche i personaggi interpretati da Kingsley Ben-Adir e Olivia Colman nell'MCU.

