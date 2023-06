Emanuele morto sul lavoro | la Cgil chiede di costituirsi parte civile al processo

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLaAvellino nella persona del segretario generale Franco Fiordellisi ha chiesto diper la morte diPisano. Quest’ennesimosulha scosso l’intera collettività ed, in particolare, il mondo del, la tragica notizia dell’infortunio mortale occorso lo scorso 10 giugno 2023 al lavoratorePISANO, di anni 34, in Altavilla Irpina (AV) all’interno di un cantiere mentre venivano smontate delle strutture in travi di ferro. Il segretario nella richiesta specifica che :“Comeriteniamo che rispetto a tale evento, qualora la Procura della Repubblica avesse iscritto la notizia di reato come omicidio colposo commesso con violazione di ...

Emanuele morto sul lavoro: la Cgil chiede di costituirsi parte civile al ... anteprima24.it

La Cgil Avellino, nella persona del segretario generale Franco Fiordellisi, ha chiesto di costituirsi parte civile per la morte di Emanuele Pisano. Quest'ennesimo morto sul lavoro ha scosso l'intera ...