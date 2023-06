Elio | trailer | uscita e anticipazioni del nuovo film Disney Pixar

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ecco tutto ciò che sappiamo su, il nuovissimod’animazione fantascientifico targato, innel 2024 Siamo solo a metà del 2023, ma il mondo del cinema non aspetta e già guarda al prossimo anno, con una serie di pellicole attesissime. Tra queste c’è sicuramente, illungometraggiodiretto da Adrian Molina e prodotto da Mary Alice Drumm. Se il solo nome del regista non vi dice nulla, probabilmente dovreste sapere che si tratta del co-regista e sceneggiatore del tanto amato Coco (2017), oltre ad essere lo Storyboard Artist di Ratatouille (2007), Toy Story 3 – La grande fuga (2010) e Monsters University (2013), solo per citarne alcuni. Da questi titoli vi è venuta voglia di saperne di ...