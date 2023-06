Elia17Baby | il trapper romano condannato ora sfotte la vittima | ' Io ho preso 10 anni e rido | te piangi'

Nonostante la condanna a 10 anni di carcere, ilromano, al secolo Elia Di Genova , non sembra aver perso la sua cinica spavalderia. Condannato per il tentato omicidio di Francesco Piu , accoltellato alla schiena ed ora costretto ...Spavaldo e irriverente già in tribunale alla lettura della sentenza di condanna, ma ancora più sprezzante sui social, ilromano, al secolo Elia Di Genova, rischia nuovi guai oltre ai 10 anni di carcere che gli sono stati inflitti ieri a Tempio Pausania per il tentato omicidio di un 35enne di Sassari, ...'Io ho preso 10 anni e rido, te piangi', scrive ilromano, condannato a dieci anni di carcere per il tentato omicidio di un 35enne sassarese. È proprio alla vittima che si rivolge in una storia su Instagram, all'indomani della ...

Condannato il trapper romano Elia 17 Baby: accoltellò uomo in spiaggia riducendolo sulla sedia a rotelle RomaToday

