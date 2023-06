Elenia Cerchi dirigerà l’area Legale di Fastweb

(Di mercoledì 14 giugno 2023)annuncia la nomina dinel ruolo di Legal & Regulatory Affairs Officer., che risponde direttamente all’amministratore delegato, Alberto Calcagno, assume a un anno dal suo ingresso in azienda la responsabilità di tuttae regolamentare ed entra nel Management Board., laureata con lode in Giurisprudenza alla Luiss Guido Carli di Roma nel 2003, ha maturato la propria esperienza professionale all’interno dello studio Guarino, specializzato nel diritto amministrativo, divenendone partner nel 2010. Dal 2016 ha conseguito l’abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori. Dal 2019 è stata partner dello Studio Orsingher-Ortu Avvocati Associati, assistendo con continuità primari operatori di telecomunicazione nei ...

