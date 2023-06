Editori e pirati

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 14 giugno 2023) "Tutto l’universo conosciuto è governato unicamente dai libri”, ha scritto Voltaire ripensando agli strumenti con cui aveva combattuto le battaglie illuministe contro ignoranza e prepotenza. E in effetti il successo dell’Illuminismo si deve anche ai libri, veicoli fondamentali di costruzione e diffusione delle idee, e a questo aspetto della storia culturale dedica particolare attenzione Robert Darnton che dopo Un tour de France letterario e Libri proibiti, incentrati sulla funzione esplosiva di alcuni testi dentro gli orizzonti della Rivoluzione francese, con (traduzione di Svevo D’Onofrio) illustra l’incidenza dei libri nella Francia illuminista e come operasse l’industriaale dell’epoca per tradurre “il capitale intellettuale in valore commerciale”. Come sempre capita con i libri di Darnton, anche in all’erudizione filologica e allo scrupolo letterario ...