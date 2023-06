Ecuador | donna morta si risveglia nella bara VIDEO

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Dall’arrivano le immagini di unache sie subito ildiventa virale sui social network. La signora Bella Montoya, di 76 anni, era stata considerata deceduta ed era stata così messa all’interno di unaper la sepoltura, “tornando in vita” poche ore prima del funerale. È la storia di Bella Montoya unaresidentecittà di Babahoyo che si trova sulla costa del paese. Durante la veglia funebre, quando i parenti hanno aperto laper cambiare gli abiti alla signora, si sono accorti che si muoveva. Gilbert Balberàn ha parlato, come riportato dalla Bbc, dopo l’episodio: “Ha iniziato a muovere la mano sinistra, ad aprire occhi, bocca, faticava a ...

Laera stata dichiarata morta in un ospedale dell'per poi essere trovata viva durante la veglia funebre nella città di Babahoyo. Lanon morta nella bara La, di 76 anni, era ...Unadi 76 anni, dichiarata morta in un ospedale dell', è stata successivamente trovata viva durante la veglia funebre nella città di Babahoyo. I familiari si sono accorti dei segni di vita ...Nella città di Babahoyo () unadi 76 anni chiamata Bella Montoya è stata dichiarata morta in seguito a un sospetto ictus. Dopo cinque ore di veglia funebre i parenti hanno aperto la bara per cambiarle d'abito ...

Ecuador, dichiarata morta si risveglia poco prima del funerale TGCOM

Una donna dichiarata morta dai medici in ospedale torna a dare segni di vita mentre si trovava nella bara, durante la veglia funebre. “Ho sollevato la bara, il suo cuore batteva forte e la sua mano si ...Durante la veglia funebre alcuni familiari hanno iniziato a sentire strani suoni provenire dall'interno della bara ...