Dichiarata morta in un ospedale dell'Ecuador si e' poi svegliata dentro la bara durante la veglia funebre nella citta' di Babahoyo. La donna, di 76 anni, era stata ricoverata venerdi' per il sospetto di un ictus e arresto cardiopolmonare. La bara, il ventilatore, la veglia di preghiera, poi quei colpi alla cassa che annunciano "vita". Così la signora di 76 anni, dichiarata morta in un ospedale in Ecuador, si è ritrovata ancora viva in una cassa da morto. Il singolare episodio è avvenuto nella città di Babahoyo. "Ho sollevato il coperchio della bara, e il cuore batteva, con la mano sinistra ..."

Ecuador, donna dichiarata morta si rianima durante la veglia funebre - Mondo Agenzia ANSA

