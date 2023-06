“Eccola nelle telecamere” Kataleya | cosa si vede nel momento della scomparsa | le ultime immagini

(Di mercoledì 14 giugno 2023) C’è ancora grandissima apprensione per le sorti di Kata, la bambinada Firenze sabato 10 giugno, mentre si trovava nei pressisua casa nella palazzina occupata dell’ex albergo Astor. E ora si è saputo qualin più su ciò che lehanno ripreso quel giorno, che ha scombussolato la vitasua famiglia. Come vi abbiamo raccontato in precedenti pezzi, sia la madre che il padrepiccola di 5 anni avrebbero provato a suicidarsi per il grande dolore accumulato. Ora gli inquirenti stanno cercando di chiudere il cerchio il prima possibile e di ritrovare viva Kata. La bambinadalla città di Firenze sta creando una sofferenza immane alla mammabimba, Katherine Alvarez, che ha esclamato al Corriere Fiorentino ...

... il bellissimo filmato La superficie solare come non l'abbiamo mai vista:ripresa grazie al ...foto che compongono il video, riprese alla lunghezza d'onda di 789 nm, si possono distinguere ..."Ci si vede a Grazioli".la parola d'ordine della "Succursale della fioriera", il giornalismo ai tempi di Silvio ... chi di passaggio e, non certo per caso, spessoore più improbabili. Non ...... la battle è in prima serata, su Spotify, sui social, ovunque, tranne chestrade e tra la ... Non male come pezzo rap, verola vera eredità di Berlusconi: la rincorsa a 200 all'ora ...

Fiat 600: eccola nelle prime immagini ufficiali AlVolante

Vuoi lavorare in mezzo alla natura, andare in giro in barca e in elicottero Ecco il lavoro perfetto, e la paga è da sogno.«Ci si vede a Grazioli». Eccola la parola d’ordine della “Succursale della fioriera”, il giornalismo ai tempi di Silvio Berlusconi. Una redazione a parte, ma trasversale. Fatta di cronisti che spesso ...