Ecco le otto aziende del Sud (due in Campania) in cui si lavora meglio secondo gli stessi dipendenti

(Di mercoledì 14 giugno 2023) L’orgoglio è la dimensione chiave che contraddistingue i migliori luoghi di lavoro del Sud Italia. È questa una delle evidenze principali emersa dalla prima edizione della classifica Best Workplaces in South Italy, il ranking che racchiude le 8 miglioridel Mezzogiorno per cui isono più felici dire, stilato da Great Place to Work Italia, impresa leader nello studio e nell’analisi del clima aziendale, della trasformazione organizzativa e dell’employer branding. Al primo posto troviamo GalileoLife, azienda pugliese del settore farmaceutico con sede a Maglie in provincia di Lecce, davanti all’abruzzese Nebulab, attiva nel settore IT mentre occupa il terzo gradino del podio Novidis, un’altra organizzazione IT con sede a Colonnella, in provincia di Teramo. Completano la classifica la calabrese ACSoftware ...