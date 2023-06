Eccessivo Fratoianni contesta le Camere chiuse per Berlusconi

(Di mercoledì 14 giugno 2023) "Nessuno ha messo in dubbio rispetto, cordoglio, funerali di Stato per Silvio. Ma il lutto nazionale, leper sette giorni, questo sì, mi pare", le parole di Nicola, Alleanza Verdi e Sinistra. E ancora: "Per quanti giorni - prosegue il leader di SI - avrebbe dovuto fermarsi il Paese dopo le stragi in cui furono uccisi Falcone Borsellino e le loro scorte? O dopo il rogo della ThyssenKrupp in cui morirono bruciati vivi 7 lavoratori? O di fronte - conclude- alla quotidiana terribile conta dei morti sul lavoro?".Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

