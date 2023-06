Ecatombe nell' Egeo | non è una tragedia ma un crimine contro l' umanità

Un'altra tragedia'Egeo che, secondo l'Oim, 'rafforza l'urgenza di un'azione concreta e globale da parte degli Stati per salvare vite umane in mare e ridurre i viaggi pericolosi ampliando ...Non parlate di tragedia. E' stato un crimine. Un crimine contro l'umanità.Un cimitero di cadaveri nel mar Mediterraneo, al largo di Pylos, nel sud del Peloponneso. ... Un'altra tragedia'...'esprimere profondo cordoglio e dolore per le vittime che si continuano a contare in queste ore, il Centro Astalli non può far a meno di sottolineare che si tratta di un'che l'Europa ...

Ecatombe nell'Egeo, decine di morti nel naufragio di un barcone di migranti AGI - Agenzia Italia

Un peschereccio carico di centinaia di migranti è naufragato a sud-ovest della penisola del Peloponneso, in acque internazionali, a 47 miglia nautiche da Pylos. Il bilancio delle vittime è di almeno 7 ...Un peschereccio è affondato vicino alle coste della Grecia. Era stato avvistato ma nessuno ha prestato aiuto. Centro Astalli: “Una tragedia che si poteva e doveva evitare”. Msf: “Scioccati” ...