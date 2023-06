“È un uomo E ora incontra Dio” L’omelia per Berlusconi

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Pubblichiamo il testo completto delche il vescovo di Milano, Mario Delpini, ha declamato durante i funerali di Silvioin D. Vivere. Vivere è amare la vita. Vivere è desiderare una vita piena. Vivere è desiderare che la vita sia buona, bella, per sé e per le persone care. Vivere è intendere la vita come un’occasione per mettere a frutto i talenti ricevuti. Vivere è accettare le sfide della vita. Vivere è attraversare i momenti difficili della vita. Vivere è resistere. Non lasciarsi abbattere dalle sconfitte e credere che ci sia sempre una speranza di vittoria, di riscatto, di vita. Vivere è desiderare una vita che non finisce. Avere coraggio, avere fiducia e credere che ci sia sempre una via d’uscita anche nella valle più oscura. Vivere è non sottrarsi alle sfide, ai contrasti, agli insulti, alle critiche e ...