“È ufficiale” Isola dei Famosi 2023 | dopo lo stop per lutto | la decisione definitiva sul reality

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La morte di Silvio Berlusconi ha avuto ripercussioni su tutto il palinsesto televisivo italiano. La semifinale dell’dei, in programma lunedì 12 giugno in prima serata su Canale 5, è stata rimandata. L’ex premier si è spento lunedì 12 giugno alle 9,30 circa all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era stato ricoverato quattro giorni prima. La notizia ha inevitabilmente bloccato ogni programma televisivo in favore di speciali dedicati a lui. “Questa sera la puntata dell’deinon andrà in onda – si leggeva sul comunicatodiffuso sui canali social della trasmissione di Ilary Blasi – Il televoto attualmente in corso resterà aperto fino alla prossima puntata. Seguiranno aggiornamenti sui prossimi appuntamenti”. Leggi anche: ...

