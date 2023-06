E' ufficiale | Bellingham al Real Madrid

...Il Real Madrid ha ufficializzato l'acquisto di Judedal Borussia Dortmund. Contratto di sei anni per il centrocampista inglese classe 2003. Domani la presentazione. ...Judeè un nuovo giocatore del Real Madrid. Dopo il comunicato del Borussia Dortmund che ufficializzava la cessione è arrivato anche quello relativo all'acquisto dei Blancos. Contratto dei sei ...(LaPresse) - Calciomercato. It 42 presenze con ben 14 gol e 7 assist in questa annata al BVB per l'inglese, che aveva da tempo catalizzato l'attenzione dei maggiori top club europei. A ...

Bellingham è un nuovo giocatore del Real Madrid: il comunicato ufficiale Tuttosport

Jude Bellingham è un nuovo giocatore del Real Madrid. Dopo il comunicato del Borussia Dortmund che ufficializzava la cessione è arrivato anche quello relativo all'acquisto dei Blancos. (ANSA) ...Colpo da novanta del Real Madrid che ufficializza l'arrivo in Spagna di Jude Bellingham: il comunicato del club ...