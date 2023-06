... la prima grana del Ministro". In seguito a queste affermazioni, il profilo Instagram del ... Nonl'efferatezza e la mancanza di sensibilità totale che ha avuto nei confronti di chi è ......scintille si registrano quando si dibatte della riforma della giustizia annunciata da Carlo... Vedi Anche Incendi in Canada, così la coltre di fumo e cenerelo skyline di New York in ...Del tema si parla da molti mesi, ma il ministro della Giustizia, Carlo, ha già spiegato che ... Per la senatrice, se siquel reato, alcuni comportamenti dei sindaci che la procura ...

E Nordio cancella il reato d'abuso d'ufficio (di F. Olivo) L'HuffPost

Carlo Nordio aveva deciso già da un po': non c'è riformulazione che tenga, il reato va cancellato. E, infatti, nella bozza che circola è scritto con chiarezza: "L'articolo 323 è abrogato". In questo ...A palazzo Chigi arriva il disegno di legge del Guardasigilli. Un solo testo in otto articoli. Stasera il consiglio dei ministri. Annacquato il reato di traffico di influenze. Interrogatorio obbligator ...