“È nata la piccola Sole” Fiocco rosa per il vip italiano | è papà per la prima volta

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Notizia meravigliosa per il calciatore di Serie A, che ha potuto accogliere nella sua famiglia una bambina. Parliamo di Mattia De Sciglio, che è diventatoper lanella sua vita. E ad annunciare tutto ci ha pensato proprio l’atleta con un meraviglioso scatto ritraente la neonelle scorse ore. Felicità immensa da parte sua e della sua partner, che ha partorito dandogli un’emozione impossibile da spiegare a parole. Per Mattia De Sciglio è festa grande per l’arrivo della figlia, che dunque lo ha reso. Questo annuncio segue quello più triste, fatto dal giovane in seguito alla morte di Silvio Berlusconi: “Ho avuto la fortuna di averti conosciuto di persona e di averti avuto come Presidente. Quegli anni mi hanno permesso di scoprire un uomo brillante, ...