E’ morto John Romita Sr | storico disegnatore di Spider-Man e dei supereroi Marvel

(Di mercoledì 14 giugno 2023) IlstatunitenseSr., leggenda del fumetto americano che ha legato indissolubilmente il suo nome a quello dellaComics nel massimo periodo di splendore della casa editrice; colui che ha rinnovato l’Uomo Ragno creato da Stan Lee, èall’età di 93 anni. La notizia è stata data sui social dal figlio,Jr., anche lui fumettista di successo, che ha precisato che la scomparsa del padre è avvenuta nel sonno lunedì 12 giugno. “Lo dico con il cuore pesante, mio padre èserenamente nel sonno”, ha scrittoSr. “È una leggenda nel mondo dell’arte e sarebbe un onore per me seguire le sue orme. È stato l’uomo più grande che abbia mai conosciuto”....

... colui che ha rinnovato l' Uomo Ragno creato da Stan Lee , èall'età di 93 anni . La notizia è stata data sui social dal figlio,Romita Jr ., anche lui fumettista di successo, che ha ..." Miraval per me èa settembre 2016" , ha continuato l'attrice, riferendosi alla data del ... vedendo la vendita come una rappresaglia per la sua recente vittoria legale - il giudice...nella serata di ieri, 13 giugno 2023, a 89 anni, uno dei più importanti e amati scrittori ... Il The Road diretto daHillcoat (è su MUBI ), altrettanto duro e disperato, presentato in ...

Morto John Romita Sr., storico disegnatore di Spider-man e dei supereroi Marvel Adnkronos

Dopo Stan Lee, un'altra leggenda della Marvel se n'è andata. Il disegnatore statunitense John Romita Sr., leggenda del fumetto americano che ha legato indissolubilmente il suo nome ...Chris Pratt, Scott Wolf e Greg Berlanti hanno ricordato sui social l'attore Treat Williams, con cui hanno lavorato in Everwood ...