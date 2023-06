È morto John Romita Sr | lo storico disegnatore di Spider-Man

(Di mercoledì 14 giugno 2023) IlstatunitenseSr., leggenda del fumetto americano che ha legato indissolubilmente il suo nome a quello della Marvel Comics nel massimo periodo di splendore della casa editrice, colui che ha rinnovato l’Uomo Ragno creato da Stan Lee, èall’età di 93 anni. La notizia è stata data sui social dal figlio,Jr., anche lui fumettista di successo, che ha precisato che la scomparsa del padre è avvenuta nel sonno lunedì 12 giugno. “Lo dico con il cuore pesante, mio padre èserenamente nel sonno”, ha scritto. “È una leggenda nel mondo dell’arte e sarebbe un onore per me seguire le sue orme. È stato l’uomo più grande che abbia mai conosciuto”. Aveva iniziato con la direzione di-Man insieme a Stan Lee ...

Dopo Stan Lee, un'altra leggenda della Marvel se n'è andata. Il disegnatore statunitense John Romita Sr., leggenda del fumetto americano che ha legato indissolubilmente il suo nome ...