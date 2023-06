È morto John Romita; disegnatore di Spider-man e dei supereroi Marvel

(Di mercoledì 14 giugno 2023) ÈilstatunitenseSr. all'età di 93 anni. Il venerato artista di fumetti negli anni '60 ha partecipato alla rinnovata epopea dei, occupandosi del segno grafico di personaggi come Devil, Capitan America, I Fantastici Quattro e I Vendicatori.Sr. è stato poi l'artefice di 'The Amazing-Man', con Stan Lee ai testi, la prima collana dedicata interamente all'Uomo Ragno. La notizia è stata data sui social dal figlio,Jr., anche lui fumettista di successo, che ha precisato che la scomparsa del padre è avvenuta nel sonno lunedì 12 giugno. «Lo dico con il cuore pesante, mio padre èserenamente nel sonno», ha scritto. «È una leggenda ...

È morto il disegnatore statunitense John Romita Sr. all'età di 93 anni. Il venerato artista di fumetti negli anni '60 ha partecipato alla rinnovata epopea dei supereroi Marvel, occupandosi del segno ...