È morto Cormac McCarthy | gigante della letteratura Usa | con “The Road” vinse il Pulitzer

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Laamericana perde uno dei suoi più grandi protagonisti:. Lo scrittore Premioieri per cause naturali nella sua casa di Santa Fe, in New Mexico. Aveva 89 anni. La confermascomparsa è stata data dal figlio, John, attraverso il suo editore americano Knopf., lo scrittore che ha dato voce all’America profonda Nato a Providence il 20 luglio 1933,, all’anagrafe Charles Joseph, è cresciuto in Tennessee, dove ha frequentato l’Università, abbandonandola per ben due volte. Entrato nel 1953 nell’Air Force, vi è rimasto per quattro anni. Ha vissuto anche a El Paso, in Texas, e a Tesuque, nel Nuovo Messico. Il Premioper ...

Lo scrittore Corman McCarthy èa 89 anni nella sua casa di Santa Fe, in New Mexico. Al secolo Charles Joseph McCarthy Jr., il grande autore americano vinse nel 2007 il premio Pulitzer per la narrativa per il suo racconto post ...McCarthy, stilista di prosa e autore vincitore del Premio Pulitzer che ha scandagliato le ... 'Non è un paese per vecchi' e 'The Road', èper caise naturali martedì nella sua casa di Santa ...... ai Bill Gates di oggi e di domani,McCarthy, "Novelist of a Darker America", è una specie di Diogene del nuovo mondo, è l'Empedocle e l'Etna del romanzo occidentale. Èse vi va come ...

E' morto lo scrittore americano Cormac McCarthy Agenzia ANSA

Il romanziere vincitore del premio Pulitzer e autore di "La strada" e "Non è un paese per vecchi" è deceduto, per cause naturali, a 89 anni. A maggio era uscito in Italia "Il Passeggero" mentre in aut ...Il romanziere vincitore del premio Pulitzer e autore di "La strada" e "Non è un paese per vecchi" è deceduto, per cause naturali, a 89 anni. A ...