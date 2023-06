E’ il giorno dei funerali di Stato di Berlusconi | ma è polemica per il lutto nazionale

(Di mercoledì 14 giugno 2023) La cerimonia per Silvioinizierà alle 15 e sarà celebrata dall’arcivescovo di Milano Delpini alla presenza del presidente Mattarella e della Premier Meloni. Ma non tutti concordano sulla decisione del. È ildeididi Silvio. Per la giornata èdichiarato ile la presidenza

Il governo ha dichiarato undi lutto nazionale in occasionefunerali di stato che si terranno nel Duomo di Milano. Le votazioni parlamentari sono sospese per una settimana, una sospensione ...Nella relazione illustrativa del CdA per l'unico punto all'ordine deldell'assemblea del 14 ... Il CdA, "dopo approfondite valutazioni condotte anche con l'ausiliolegali che assistono Il ...Piazza Duomo è blindata per i funerali di Stato di Silvio Berlusconi , ma per migliaia di turisti stranieri presenti a Milano è uncome un altro. Qualcuno, è vero, si avvicina alle transenne e al maxi schermo incuriosito, ma è più il fastidio per non poter entrare nella chiesa simbolo del capoluogo lombardo che l'interesse ...

È il giorno dei funerali di Berlusconi Il Post

La Giornata mondiale è stata istituita nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel giorno di nascita di Karl Landsteiner (classe 1868), premiato col Nobel per la medicina nel 1930 per la ...(Adnkronos) - "La morte di Silvio Berlusconi ferma l'Italia. Il governo ha dichiarato un giorno di lutto nazionale in occasione dei funerali di stato che si terranno nel Duomo di Milano. Le votazioni ...