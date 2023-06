(Di mercoledì 14 giugno 2023) su Tg. La7.it - Indiscrezioni e voci si moltiplicano. E proliferano tra gli occupanti dell' ex hotel Astor di Firenze , ma per ora ancora nessuna vera risposta sul destino della ...

testimonianze hanno riferito chge la piuccola sarebbe stata portata via da un adulto nel pomeriggio di sabato dal cortiel dell'hotel. Gli inquirenti ipotizzano anche la presenza di un covo vicino ...Arricchiscono la narrazioneillustri, tra cui Dacia Maraini, che con Pasolini instaurò ... così lontano e diverso da quello di una società spaccata violentemente indavanti alla sua opera,...ragazzi di 18 e 17 anni sono stati arrestati, rispettivamente su ordine del gip ordinario e di ... La scena era stata ripresa con i cellulari da diversi. Anche loro giovani, di età ...

Due testimoni hanno visto portar via Kata TGLA7

Nottingham è rimasta sconvolta da una devastante serie di incidenti che hanno causato la morte di tre persone e il ricovero in ospedale di altre tre. Due studenti di 19 anni e un uomo di 50 anni sono ...Indiscrezioni e voci si moltiplicano. E proliferano tra gli occupanti dell' ex hotel Astor di Firenze, ma per ora ancora nessuna vera risposta sul destino della piccola Kata, la bimba peruviana di 5 ...