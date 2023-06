Due attiviste imbrattano di rosso un quadro di Monet al Museo Nazionale di Stoccolma | video

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Due giovani ambientaliste hanno imbrattato un dipinto di Claudecon della vernice rossa. Il nome del dipinto è “Iris nel giardino di”, conosciuto anche come “Il giardino dell'artista a Giverny” ed è un dipinto a olio su tela disituato aldi. «Le donne, di età compresa tra 25 e 30 anni, sono state arrestate», ha affermato la polizia locale. L'organizzazione Återställ Våtmarker ('Restore the Wetlands') ha rivendicato l'azione alla Afp.

