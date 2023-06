Droga | Carabinieri arrestano 3 gambiani a Benevento

Le conseguenti indagini svolte daidel Nucleo Operativo e Radiomobile, attraverso intercettazioni telefoniche, servizi di osservazione e pedinamento, perquisizioni e sequestri di ...... era stata arrestata a maggio con l'accusa, da lei sempre respinta, di possesso di. Ieri la ... segnalano la circostanza ai. Che nel giro di qualche giorno fermano le ricerche. Dalla ...Ieri Canovari è stato arrestato dainell'ambito dell'inchiesta 'Amici per la Pelle'. Canovari aveva un passato penale per reati legati alla, armi, furto, ricettazione e gestione non ...

Litiga con la fidanzata, arrivano i carabinieri e trovano 1,3 kg di droga GenovaToday

I carabinieri e gli agenti della polizia di Marsala hanno arrestato una donna di 30 anni per aver partecipato all'omicidio ...Il giovane è stato controllato lunedì pomeriggio nell’ambito dei periodici servizi finalizzati a contrastare lo spaccio di droga. Al momento del controllo il giovane si è mostrato particolarmente agit ...