Dramma in Campania | bimba di 5 anni cade dal balcone e muore

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Una bambina di 5è morta dopo essere precipitata daldella propria abitazione al terzo piano di uno stabile in via Spiniello 32 ad Acerra, nel Napoletano . Inutili i tentativi di salvare la piccola. La Procura di Nola ha disposto accertamenti per ricostruire l’accaduto. Sul posto i carabinieri della stazione di Acerra, il pm di turno e il medico legale.