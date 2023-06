“Dov’era Veronica Lario” Funerali Silvio Berlusconi | gli occhi dei presenti l’hanno cercata subito

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 giugno 2023), alle 15 in punto il feretro è arrivato al duomo di Milano, atteso da una folla immensa in piazza e accolto da applausi e cori dei tifosi del Milan. Partito dalla villa dell’ex premier ad Arcore, è arrivato dopo circa mezz’ora e lungo il percorso di circa 30 km, la circolazione stradale è stata bloccata.dopo l’arrivo del feretro hanno fatto il loro ingresso i figli di, Marina, Pier, Barbara, Eleonora e Luigi. Con loro anche la compagna Marta Fascina. Prima dell’arrivo del feretro, la diretta in onda su Canale 5 ha mostrato i. Come detto Marta Fascina, la compagna che gli è stata accanto fino all’ultimo, è arrivata dopo con i figli. Ma in chiesa c’era già Francesca Pascale, l’ex fidanzata con cui ...