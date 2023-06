Dove le coccole sono a 5 stelle

Leggi su panorama

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Jesolo o Mazara del Vallo o Villasimius? La scelta non è semplicissima. Anche se molto distanti tra loro, si tratta pur sempre di località sul mare, immerse nella storia e nella natura, con un’eccellente offerta enogastronomica, tutte a un passo da altri luoghi meravigliosi da visitare. Tuttavia, può essere d’aiuto sapere che, in un caso o nell’altro, per un soggiorno memorabile, potrete affidarvi ad uno dei 3 Almar Resorts, le strutture che definiscono il cluster luxury del gruppo HNH Hospitality S.p.A.. Almar Jesolo Resort & Spa è stato inaugurato nel 2014, nella zona più tranquilla della omonima cittadina litoranea che si trova a poca distanza da Venezia. Almar Giardino di Costanza Resort & Spa, immerso nella lussureggiante vegetazione della Sicilia Occidentale, invece, è entrato nel Gruppo dal 2022. Last but not least c'è il Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa ...