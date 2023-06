Dove | come e quando vedere i funerali di Berlusconi

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Oggi mercoledì 14 giugno l’ultimo saluto a Silvio. Il funerale di Stato, accompagnato da una giornata di lutto nazionale, verrà celebrato nel Duomo di Milano alle ore 15.00 dall’arcivescovo Delpini. Piazza Duomo è irreale. Da questa mattina è iniziato il montaggio delle 15mila transenne che delimiteranno i passaggi e le vie di fuga. Il sagrato del Duomo è ricoperto di corone di fiori arrivate da tutta Italia, per Silvio, morto il 12 giugno a 86 anni. Dalle 10 è chiusa la fermata della metro Duomo, e sono deviati altri percorsi dei mezzi pubblici milanesi, sia tram che bus, per cui è bene controllare il sito o l’app ATM prima di mettersi in viaggio. Idiin Duomo a Milano: 2 maxischermi in piazza Il Duomo di Milano chiuderà le porte al normale flusso di fedeli e turisti alle ...

E colpirannoè necessario. 5. Nelle brigate Wagner, il sistema delle sanzioni pecuniarie e degli incentivi è specifico. Nonquello del ministero della Difesa, nel quale non abbiamo sentito ...vedere i funerali di Berlusconi. Oltre alle reti Mediaset, che proporranno la diretta in simulcast, speciali e approfondimenti, anche Rai 1, Rainews24 (che da ieri stanno già dedicando speciali ......si vede nella seconda clip. Lo vediamo andare alla ricerca di uno spazio, raccogliere la ... Non avere fretta: guardac'è un compagno libero'. Simone Inzaghi, allenatore Inter : "Abbiamo ...

Arriva la scadenza dell'Imu 2023. Dove, come e quando pagare QUOTIDIANO NAZIONALE

Come tutti ben sanno l'architettura è il luogo in cui converge un'ampia gamma di discipline che abbinano visione artistica ed eccellenza tecnica. La stessa cosa accade in ...Dove sarà seppellito Silvio Berlusconi Si procederà alla cremazione com'è avvenuto per i suoi genitori A poche ore dal funerale di Stato di Silvio Berlusconi, ...