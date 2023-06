Dopo il Chelsea tocca allo United | Glazer cede allo sceicco Al-Jassim? In arrivo 1 miliardo di budget

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Un affare da oltre 6 miliardi di euro. Con un ulterioredi unda investire sul mercato.i paperoni americani del, la Premier League si appresta a raddoppiare. Stando ad alcune fonti inglesi, infatti, il Manchesterstarebbe per passare dalle mani di Malcolma quelle delloqatariota Al-, che avrebbe superato la concorrenza di Jim Ratcliffe, magnate a capo di Ineos. Se così fosse il massimo campionato dell’Inghilterra aumenterebbe ancora il divario rispetto agli altri tornei continentali, rischiando seriamente di “gonfiare” ulteriormente il costo di tanti giocatori. Un bel problema. Non per, chendo il Manchester...

...fissata a quota 80 milioni con Bayern Monaco in pole davanti alle ricche della Premier come,... Ed è solo l'inizio, perché il mercato vivrà di diverse fasi,le prime settimane di ......3 ore di colloquio, mentre i tre dirigenti Marotta , Ausilio e Baccin , se ne sono andati un'oraper proseguire a cena il colloquio in vista dell'imminente faccia a faccia con il...aver "firmato" Cristiano Ronaldo e Benzema ed essere a un passo anche da Kanté, Mahrez ed ... il cui cartellino è di proprietà del. L'avvocato - agente di Big Rom, Sebastien Ledure, ha ...

l'attaccante belga dopo l'offerta dell'Al Hilal per il trasferimento in Arabia ha manifestato la sua volontà, che è quella di restare nel calcio europeo e restare alla finestra per seguire l'evolversi ...Dopo la sconfitta contro il Manchester City, l'Inter deve fare i conti con il mercato estivo ed il futuro di Lukaku.