Dopo Berlusconi Il lutto che resta da fare

... "Ricordo che mi alzai e con una scusa dissi che dovevo alzarmi presto il giornoe me ne andai. Non sapevo nulla di queste cose, anche se è noto che fosse un tombeur de femmes ". "non ...... il resto dell'area accessibile solocontrolli ai varchi con metal detector, sui tetti ... è un dispositivo di sicurezza massiccio quello predisposto per i funerali di Stato di Silvio. ...Nata nel 1940, originaria della provincia di Mantova, ha conosciuto l'ex premier nel 1964, a una fermata del tram. Lei aveva 24 anni, lui 29 e un annosi sposavano. Il loro amore durerà 20 anni, fino al divorzio, nel 1985. Dal loro matrimonio sono nati Marina e Pier Silvio

Da Carla dall'Oglio a Marta Fascina, le ex mogli e le compagne di Silvio Berlusconi. FOTO Sky Tg24

Una porzione di piazza Duomo chiusa, il resto dell’area accessibile solo dopo controlli ai varchi con metal detector, sui tetti tiratori scelti e in strada tantissime divise di carabinieri, polizia di ...Tra i tanti personaggi noti che hanno espresso cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi c’è anche Alfonso Signorini, il quale ha anche rivelato gli ultimi desideri del Cavaliere prima di morire.