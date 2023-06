Donnalisi | scattata la pace tra Antonella ed Edoardo? Esplode il gossip

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Allarme rientrato per iedDonnamaria avrebbero già fatto. Ecco come stanno le cose Dopo lo spavento iniziare arriva la grande gioia.Fiordelisi edDonnamaria avrebbero già avuto modo di ricucire lo strappo venutosi a creare negli ultimi giorni. A riportare la notizia è stato l’esperto diAlessandro Rosica, che ha confermato come sia rientrato l’allarme tra i due ex gieffini, che hanno attraversato un momento di forte tensione nei giorni scorsi e hanno seriamente rischiato la rottura. “ha fatocon, Allelujah!” ha scritto su twitter Investigatore social. A conferma di ciò è arrivata una foto postata sui social che vede i ...