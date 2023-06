Domenica torna al voto la comunità ebraica romana | a sfidarsi tre liste

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 14 giugno 2023)18 giugno gli ebrei romani torneranno alper le elezioni di rinnovo del Consiglio della. Asaranno le tre‘Per Israele’, ‘Ha Bait’ e ‘Dor Vador’, con candidati alla presidenza rispettivamente Antonella Di Castro, capolista di ‘Per Israele’ della presidente uscente Ruth Dureghello, Daniele Regard di ‘Ha Bait’ e Victor Fadlun di ‘Dor Vador’, lista con cui aveva governato in passato ‘Per Israele’. “Sicuramente lavorerò nel solco di quanto è stato portato avanti dalla presidente Dureghello in quanto i risultati, in termini di crescita culturale, stabilità e rapporti istituzionali, sono stati eccellenti. Ritengo che al meglio non si possa mai porre un limite e sicuramente potremo ancora migliorare senza discostarci eccessivamente da quanto è ...