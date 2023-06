Dollaro in leggero rialzo | nonostante la recessione all’orizzonte

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Ilha visto giorni migliori. Gli investitori stanno monitorando la situazione dopo i fallimenti bancari in primavera e in vista di unastatunitense che potrebbe svilupparsi tra il quarto trimestre del 2023 e il primo trimestre del 2024.anche i tagli ai tassi di inte

La moneta unica scambia a 151,18 yen (151,18), mentre il rapporto/yen e' a 139,33 da 139,99. rendimento su al 4,09% Chiusura inrialzo per lo spread tra BTp e Bund . A fine seduta il ...... tranne che per il piombo e lo stagno che sono inbackwarding. Ciò indica che i mercati non ... Il deprezzamento delda novembre ha ampiamente sostenuto l'oro negli ultimi mesi, con un ...La moneta unica vale anche 150,7 yen (150,15), mentre il rapporto/yen e' a 139,53 (139,62). Inrialzo anche la sterlina dopo i dati sul mercato del lavoro che - notano gli analisti ...

L’Euro Dollaro si Aggrappa ai Modesti Guadagni e Mantiene 1,0750 FX Empire Italy

Le misure espansive in Cina spingono greggio e materie prime (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 giugno - Frenano le Borse europee dopo ...Il prezzo dell’Oro oscilla in territorio leggermente positivo dopo aver registrato un trend rialzista di due settimane prima dell’incombenza degli annunci della BCE e della FED e del rilascio dei dati ...