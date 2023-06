Divorzi all’italiana e non solo Ecco le cause più comuni delle separazioni

Leggi su dilei

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Sono tanti i modi di reagire davanti all’ennesima storia finita. C’è chi non si guarda indietro mai e, anzi, coglie al volo tutte le opportunità che si presentano e chi, invece, trascorre notte e giorno a rimuginare su quello che è stato e che poteva essere. L‘elaborazione di una relazione finita, soprattutto se di mezzo c’è un cuore infranto, è stata spesso paragonata dagli esperti a un lutto. Ognuno ha bisogno di spazi e tempi differenti che non possono essere forzati, né tanto meno giudicati. Quello che è certo è che sono tanti gli interrogativi che ci poniamo, e non sempre questi restituisconorisposte adeguate. Mi sono sempre chiesta, e so per certo di non essere l’unica, quali sono i motivi che portano le persone che si erano giurate amore eterno a trasformarsi in perfetti sconosciuti, spesso anche nel giro di pochi giorni. Dove finiscono le promesse ...