Disinfestazione Zanzare a Udine

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Il Comune diè lieto di annunciare il suo impegno per un’azione eco-sostenibile nella lotta contro le. Nell’ambito dell’implementata attività diche da maggio a ottobre conta 8 interventi larvicidi nelle oltre 21mila caditoie delle strade pubbliche in città, il Comune ha aderito a un progetto sperimentale per la prevenzione nelle aree pubbliche utilizzando prodotti ecologici e riducendo progressivamente l’uso di trattamenti chimici. A questi interventi si aggiungono anche 18 disinfestazioni larvicide e adulticide nei cimiteri di. Tutti gli interventi disaranno effettuati con mappatura GPS per verificare l’effettiva copertura di tutto il territorio cittadino e con monitoraggi a campione prima e dopo ogni trattamento. Un elemento fondamentale di ...