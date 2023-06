...(GERMANIA) - Sonego si ferma al secondo turno dell'250 di Stoccarda perdendo contro l'australiano O'Connell, avanza ai quarti invece Musetti che piega in due set il francese Barrere. La...Jannik Sinner sfiderà Emil Ruusuvuori ai quarti di finale dell'250 di 's - Hertogenbosch 2023 , in programma dal 12 al 18 giugno. Il tennista azzurro ha archiviato la delusione parigina e debuttato sull'erba olandese con una convincente vittoria in due set ...... so quanto posso giocare bene qui" ha detto Jannik Sinner in un'intervista pubblicata sul programma ufficiale del Libema Open, l'250 di 's - Hertogenbosch, trasmesso insu SuperTennis e ...

Diretta Atp Stoccarda: Sonego out, Musetti vola ai quarti LIVE Corriere dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:06 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Bublik. Grazie per aver seguito l'incontro in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di O ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.51 La nostra Diretta LIVE termina qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi auguriamo un felice proseguimento di serata. 17.50 Dopo il primo successo sull'e ...