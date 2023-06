STOCCARDA - Sonego si ferma al secondo turno del torneo tedesco perdendo contro l'australiano, Musetti resta l'unico tennista italiano ancora in corsa: il carrarese sfiderà il francese Grégoire ...Dove vedere Bublik - Sinner intv e streaming Il match valido per il secondo turno del torneo250 di 's - Hertogenbosch tra Alexander Bublik e Jannik Sinner sarà trasmesso mercoledì 14 ...... hotel, ecc..):su Sky Sport BAR (215) Streaming:su NOW e Sky Go Telecronaca: ... Senza dimenticare tutti i Gran Premi di Formula 1 e MotoGP, il tennis con Wimbledon e gliMasters ...

Diretta Atp Stoccarda: segui LIVE Sonego ko, fra poco c'è Musetti Corriere dello Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.13 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Sonego-O'Connell, incontro di secondo turno dell'ATP 250 di Stoccarda vinto dall'australiano per 7-6, 6-3. Vi ri ...Finisce al 2° turno l'avventura di Lorenzo Sonego al torneo ATP 250 di Stoccarda: il torinese è stato battuto 7-6, 6-3 dall'australiano Cristopher O'Connell, n°74 del ranking. Nel pomeriggio Musetti ...