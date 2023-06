DIRETTA | Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni | verso l’avvio delle operazioni QUESTION TIME con Varengo Cisl Scuola

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 14 giugno 2023). Scatta il conto alla rovescia per l'inoltroistanze. Il ministero e sindacati hanno sottoscritto l’intesa che sarà corredata anche dalla nota operativa con le indicazionidate, attualmente fissate per il 15 giugno (inizio) e 5 luglio (fine operazione) per i docenti, dal 21 giugno al 7 luglio, invece, per gli Ata. L'articolocon) .