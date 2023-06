Diletta Leotta spinge Karius all' Inter | ' Vuole farlo giocare a Milano' Da volto tv a procuratrice | come Wanda Nara?

Incinta , stupenda e sorridente: così si mostrache però pare soffrire la lontananza del suo Loris Karius . Innamorati più che mai, i due hanno vissuto i primi mesi a distanza, tra Milano e Newcastle, ora lei sognerebbe il ...... la love story iniziò la scorsa estate, i due - che avevano alcuni amici in comune come Attilio Cusani (regista di alcuni videoclip della cantante) e- si conobbero a una festa in ...'Dipende dalle dimensioni...': un amletico dubbio sul sesso in gravidanza 'affligge', che presto avrà un ...

"Diletta Leotta ha proposto Loris Karius all'Inter ma...": il gossip Corriere dello Sport

Eleonora Incardona con Zhang a Istanbul (Instagram: @eleonoraincardona) – Calciomercatoweb.it Su Instagram è popolarissima, più di 860mila followers, e in passato è stata fidanzata con Mirko Manola, ...Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius. La coppia è in attesa di una bambina e, nel corso di una recente intervista, la presentatrice avrebbe espresso il desiderio ...