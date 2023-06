Diamo un taglio alla sete FVG | 17-18 giugno a Nimis

Leggi su udine20

(Di mercoledì 14 giugno 2023) Anche quest’anno a(Ud) si ripeterà il “miracolo di Cana… all’incontrario”: è stato infatti imbottigliato questi giorni – graziestorica collaborazione del laboratorio mobile del Centro di riferimento enologico di Giuseppe Lipari – il vino diunFVG, l’organizzazione di volontariato che da oltre tre lustri sostiene l’attività del missionario comboniano, originario delle Valli del Natisone, Dario Laurencig, in Africa da 50 anni. Miracolo al contrario, abbiamo detto: perché mentre a Cana Gesù trasformò l’acqua in vino, grazie al vino diunFVG vengono raccolti fondi (oltre 550 mila euro dal 2006 al 2022) che fratel Dario impiega per realizzare pozzi di acqua ...